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رفع درجة الاستعداد القصوى بمدن ومراكز البحيرة لاستقبال موسم الشتاء

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:02 م
رفع درجة الاستعداد القصوى بمدن ومراكز البحيرة لاستقبال موسم الشتاء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية برفع درجة الإستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وإتخاذ التدابير اللازمة والوقوف على مدى الجاهزية لإستقبال فصل الشتاء والأمطار وإحتمالات تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

 

وفى هذا السياق قامت مديرية الرى بالبحيرة بإتخاذ عدة إجراءات لاستقبال موسم الشتاء منها فحص المعدات والحفارات و توفير قطع الغيار اللازمة لها بالمخازن وكذلك توفير المواد البترولية اللازمة للتشغيل كما تم حصر كميات شكائر الرمل والمكعبات الخرسانية بالإدارات المختلفة .

 

فيما قامت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستنفار كافة الجهود وجميع المعدات وسيارات شفط المياه واللوادر والجرارات والأطقم العاملة والتنسيق مع مديرية الرى للانتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية وكذلك مراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف ومراجعة محطات المياه.

 

كما كثفت الوحدات المحلية من أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية واتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة وكذلك التنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة بمراجعة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر الغير آمنة .

 

 


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