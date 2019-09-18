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رئيس جامعة بنى سويف :إنشاء مجمع ملاعب رياضية ومكتبة خاصة لطلاب كلية التربية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:51 م
رئيس جامعة بنى سويف :إنشاء مجمع ملاعب رياضية ومكتبة خاصة لطلاب كلية التربية رئيس الجامعة
بنى سويف هانى فتحى

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قال  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة  بصدد إنشاء مجمع ملاعب رياضية وكافتيريا ومكتبة خاصة، لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة ،داخل مجمع التعليم الصناعي لخدمة طلاب كليات المجمع .

وأكد  رئيس الجامعة  على كافة استعدادات كليات المجمع للعام الدراسي الجديد، من صيانة المدرجات والمعامل، والقاعات الدراسية للتأكد من جاهزيتها، لاستقبال الطلاب ،وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية، مؤكدا على وضع  خطة لاستقبال الطلاب الجدد، والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة.

من ناحية أخرى قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،بزيارة الى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، بمقر ديوان عام المحافظة الجديد بكورنيش النيل  لتهنئته على افتتاح المقر.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الجامعة، بالتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة في عدد من المجالات التي تخدم المواطن السويفي، موضحًا أن الجامعة تعد بيت خبرة للمجتمع وشريكًا في تنميته، وتسخر البحث العلمي لدفع عجلة التنمية من خلال الاعتماد على المجتمع العلمي في حل المشاكل الخاصة بالمجتمع المحيط بها.

وأضاف الدكتور منصور أن الجامعة بصدد إنشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة يتبع إدارة الجامعة، بالتعاون مع كليتي الدراسات العليا المتقدمة والزراعة، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، يهدف الى تحديد المشكلات البيئة بالمحافظة والعمل على حلها بشكل علمي للحد منها، ومحاربة أسباب التلوث بجميع مصادره، وكيفية التعامل مع القمامة والنفايات

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

كليات جامعة بنى سويف

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