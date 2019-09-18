رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق: سالفينى كان يستخدم وزارة الداخلية لنشر الكراهية

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق ماتيو رينزى، إن وزير الداخلية السابق و"زعيم الرابطة "ماتيو سالفينى" استخدم وزارة الداخلية لنشر الكراهية".

وفى مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" نشرتها على موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء، قال الأمين العام الأسبق للحزب الديمقراطى، إن "المرء عندما ينتابه حالة من الغرابة المفرطة، بسلطة مطلقة، فيمكن عندئذ أن يحدث أى شىء: مثل الخروج عن اليورو، تعيين أصدقائه الذين يطلبون رشاوى من الروس الذين يقودون مجموعة "إينى".

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق "لدى الرغبة بأن أمضى الأشهر القليلة المقبلة فى محاربة "السالفينية" فى الساحات، المدارس والمصانع".

وأردف "سنعمل على تشكيل لجان فى كل مكان، فلا يمكننى فعل ذلك إن كان على الدفاع عن نفسى كل صباح ممن يهاجموننى فى عقر دارى".