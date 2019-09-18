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رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى سيراليون يطلب بإنشاء معهد أزهرى ببلاده

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:59 ص
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى سيراليون يطلب بإنشاء معهد أزهرى ببلاده جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وفدًا من سيراليون برئاسة أحمد حسن بنجورا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بسيراليون، وعدد من الطلاب الوافدين من دولة سيراليون، بمشيخة الأزهر.
 
أكد الشيخ صالح أن الطلاب الأفارقة لهم مكانة خاصة فى قلب مصر والأزهر، مشيدًا بدعم رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر للطلاب الوافدين بالموافقة على تفعيل مبادرة " 100 مليون صحة للأجانب" بالأزهر الشريف، ومعاملة الأجانب نفس معاملة المصرين.
 
وأوضح وكيل الأزهر أن الأزهر يعمل على دعم الدول الإفريقية، لنشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر صحيح الدين بالعديد من اللغات، عن طريق أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ التى تعمل على صقل مهارات الأئمة والوعاظ الوافدين، وإكسابهم الخبراتِ والأساليبَ العَصريّةَ التى تساعدهم على فهم القضايا الفكرية والفقهية فى بلادهم، ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
 
من جانبه أشاد أحمد حسن بنجورا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بسيراليون، الدور المحوري لمبعوثي الأزهر الشريف بدولة سيراليون في نشر الوسطية والاعتدال، وخلق علاقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى تمتاز بالتسامح والمحبة والسلام.
 
كما أعرب أعضاء الوفد عن تطلع بلادهم لإنشاء الأزهر الشريف معهدًا أزهريًا بدولة سيراليون، ومعهدًا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبنائهم الوافدين، تساعدهم على تعلم اللغة العربية وفهم صحيح الدين الإسلامى الحنيف، ليكونوا سفراء فى بلادهم  يحملون الوسطية والاعتدال التى تعلموها بالأزهر الشريف.
 

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