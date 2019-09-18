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رئيس الرقابة الصناعية: 90% من إعلانات خدمات الصيانة وهمية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:00 ص
رئيس الرقابة الصناعية: 90% من إعلانات خدمات الصيانة وهمية صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن إعلانات مراكز خدمات الصيانة المنتشرة على التليفزيون منها 90% وهمية، ومنها إعلانات لأسماء شركات مشهورة، ونسعى لإغلاق هذه المراكز الوهمية.
 
وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لوقف مراكز الخدمات الوهمية وغير الحقيقة، وهناك وحدة لدى جهاز حماية المستهلك لمراقبة إعلانات الخدمات على وسائل الإعلام المختلفة، ونجرى تنسيق معهم لمواجهة المراكز الخدمية الوهمية.
 
بدورها قالت الدكتورة هالة سعودى مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقدمت بمقترح للبرلمان لسن تشريع يسمح للرقابة الصناعية للإغلاق الفورى للمصانع المخالفة للمصانع التى تقوم بمخالفات ضخمة تقتضى الإغلاق.
 
 
 
 

الرقابه الصناعية

مصانع بير السلم

استيراد خامات الإنتاج

الاعلانات الوهمية

إعلانات خدمات الصيانة وهمية

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