رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا: الأزهر الشريف المنبر الكبير للمسلمين حول العالم

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نصرت رمضان، رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا، وتناول اللقاء الجهود التى يبذلها الأزهر الشريف، لنشر قيم السلام والتعايش والحوار بين أتباع الأديان.

قال الشيخ صالح عباس: إن الأزهر الشريف يعمل على دعم المسلمين فى شتى بقاع الأرض، مؤكدًا استعداد الأزهر الشريف لتقديم كل سبل الدعم لدولة مقدونيا، وإمدادهم بمناهج الأزهر الشريف بعدة لغات، لتساعدهم على فهم صحيح الدين الإسلامى الحنيف، فضلًا عن تدريب الأئمة والوعاظ من مقدونيا بأكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ.

من جانبه أثنى رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا على جهود الأزهر الشريف، مشيدًا بدوره فى نشر الوسطية والاعتدال، من خلال منهج الأزهر المعتدل، الذى يعد حائط صد منيع لمواجهة التطرف والتشدد بكل أنواعه وأشكاله، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو المنبر الكبير لاتحاد المسلمين حول العالم.