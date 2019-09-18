دراسة: عمال التصنيع والتنظيف والسائقون أكثر عرضة لمرض السكرى

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون وشملت على ما يقرب من 5 ملايين شخص، أن العاملين فى وظائف التصنيع والقيادة والتنظيف أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن هؤلاء الأشخاص يواجهون زيادة في المخاطرة بمعدل يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف مقارنة بالمعلمين وأخصائيي العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان.

وألقى العلماء باللوم على خيارات نمط الحياة غير الصحية، مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين.

ونظرت الدراسة التي أجراها معهد كارولينسكا في ستوكهولم لحوالى 30 من المهن الأكثر شيوعًا وغطت 4550892 سويديًا.

وتابع الباحثون معدل الإصابة بمرض السكري عند سن 35 عامًا أو أكثر في المشاركين من عام 2006 إلى عام 2015.

ووجد الباحثون أن 8.8% من سائقي السيارات أصيبوا بمرض السكر، وكان عمال المصانع أكثر عرضة بنسبة 80% للإصابة بمرض السكري مقارنة بعموم العاملين.

لكن المدرسين الجامعيين الذكور وأخصائيي العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان لديهم خطر أقل.

وقالت الدكتورة كاتارينا كوس ، وهي محاضرة أولى في مرض السكري والسمنة في جامعة إكستر: 'توضح هذه الدراسة أن بعض بيئات العمل تتطلب إدخال تغيير على نمط الحياة لوقف المرض".

ما هي الوظائف التي تتمتع بأعلى معدل انتشار لمرض السكري من النوع 2 لدى النساء؟

عمال الصناعة - 6.42٪

عمال النظافة - 5.09٪

مساعدين المطبخ - 5.45 ٪

الطهاة 4.06٪

الممرضات 4.31 ٪

ما هي الوظائف التي تتمتع بأعلى معدل انتشار لمرض السكري من النوع 2 في الرجال؟

سائقو السيارات - 8.77٪

عمال الصناعة - 7.75٪

مشغلو الآلات الزراعية وغيرها من مشغلي الأجهزة المتنقلة - 7.21٪

الممرضين - 7.12 ٪