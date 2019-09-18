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حول ورشتك إلى الاقتصاد الرقمى فى 4 خطوات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:00 ص
حول ورشتك إلى الاقتصاد الرقمى فى 4 خطوات ورشة - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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تبذل الدولة جهودا متواصلة من أجل وضع الإطار المناسب لجذب المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى ضمن منظومة الاقتصاد الرقمى، لتتواكب مع التطورات التى تشهدها الصناعة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى، ورفع معدلات التشغيل والتوظيف.
 
وينشر "اليوم السابع" طريقة تحويل الورش العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرقمى فى 4 خطوات، وهى:
 
- إصدار الترخيص الصناعى إلكترونيا خلال 24 ساعة.
- إصدار السجل التجارى إلكترونيا خلال 180 ثانية.
- الحصول على التمويل لمشروعك الصناعى. 
- الحصول على أرض صناعية.
 
ويعرف الاقتصاد الرقمى، بأنه الاقتصاد الذى يتعامل مع المعلومات الرقمية، القائم على التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومى والقطاعى والدولى من جهة أخرى، بما يحقق الشفافية الفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة.
 
ويتميز الاقتصاد الرقمى، بأنه يعتمد على العقول البشرية وزيادة اندماج اقتصاد الدولة فى الاقتصاد العالمى وزيادة فرص التجارة العالمية، والوصول إلى الأسواق.
 
 

الاقتصاد الرقمى

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