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جوازات المنطقة الشرقية بالسعودية تنجز أكثر من 49 مليون عملية خلال 2018

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:42 ص
جوازات المنطقة الشرقية بالسعودية تنجز أكثر من 49 مليون عملية خلال 2018 مكتب جوازات - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أنجزت جوازات المنطقة الشرقية فى جميع فروعها خلال عام 2018، 49.689.287 عملية من إصدار جواز سعودى، وخدمات للمقيمين، وعمليات للعابرين، وذلك عبر منافذ الجوازات المرتبطة بإدارة المنطقة، وعمليات للمرحلين، وخدمة الحجاج القادمين والمغادرين عبر المنافذ بالمنطقة.

وحسب وكالة "واس"، أوضح المتحدث الرسمى لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبى أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجواز السعودى بلغت 591.186 خدمة، وعمليات المقيمين 1.424.972 خدمة، فيما بلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 47.606.707 مسافرين، ومجموع عمليات المرحلين 36.407 مرحلين، فيما بلغ مجموع الحجاج القادمين والمغادرين عبر منافذ جوازات المنطقة الشرقية 30.015 حاجا وحاجة من جنسيات مختلفة.

وأكد العتيبي أن العمل تميز خلال عام 2018 بالدقة والاحترافية، مقرونة بالضبط الأمنى وسد الثغرات وتطبيق الأنظمة والعمل على استخدام أحدث التقنيات والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية فى الإدارات والمنافذ التى تشهد تزايد فى أعداد العابرين من خلالها فى كل عام.

 


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