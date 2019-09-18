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وسط الزغاريد والفرحة العارمة..

جهاز مدينة بدر يسلمون سكان مجرى العيون وحداتهم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:24 ص
جهاز مدينة بدر يسلمون سكان مجرى العيون وحداتهم سكان مجرى العيون يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر
كتب أحمد حسن

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وسط الزغاريد والفرحة العارمة، سلم جهاز تنمية مدينة بدر، الوحدات السكنية، لسكان منطقة سور مجرى العيون والعاملين بالمدابغ، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، ومسئولى الجهاز.

وأبدى السكان الذين تسلموا الوحدات فرحتهم بالوحدات وبالمنطقة الحضارية المخططة، وبتنسيق الموقع ومساحات الوحدات، ورددوا تحيا مصر، موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، على رعايته لـ"الغلابة".

ويستمر جهاز مدينة بدر فى استقبال وتسكين السكان المستحقين للوحدات.

 

 


وزاره الاسكان

سور مجرى العيون

مدينة بدر

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