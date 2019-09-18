جانتس يبدأ مشاورات تشكيل الائتلاف بلقاء رئيس القائمة العربية المشتركة

كتب- هاشم الفخرانى

قال أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة فى انتخابات الكنيست إنه، تلقى مكالمة هاتفية من زعيم تحالف أزرق - أبيض بانى جانتس والذى حصل حسب النتائج شبه الرسمية على 32 مقعدا، وقال إنه سيلتقيه اليوم لتحديد لما بعد الانتخابات فى إشارة منه لتشكيل الائتلاف الحكومى.

وأكد "عودة" فى تصريحات صحفية أن القائمة العربية تريد استبدال حكومة نتنياهو، لكن فى الوقت نفسه لسنا خاضعين لأحد، وذلك رداَ على استنجاد نتنياهو بالمستوطنين قائلا: "إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح فى إسقاطى ".

وكان أحمد الطيبى الرجل الثانى فى القائمة العربية المشتركة، قال اليوم الأربعاء، أن القائمة لن تشارك فى أى حكومة سيتم تشكيلها فى إسرائيل.

ولفت فى تصريحات أوردتها صحيفة هآرتس، إلى أنهم لا يستبعدون الجلوس مع جانتس للاستماع إليه، وأشار إلى أن القائمة فى حالة تشاور دائم حول الوضع الجديد بعد ما حققته من إنجاز مهم، مبينًا أنها أصبحت أهم كتلة معارضة داخل الكنيست.