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تنفيذ 57 حكما قضائيا فى حملة شارع عثمان محرم بالطالبية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:20 ص
تنفيذ 57 حكما قضائيا فى حملة شارع عثمان محرم بالطالبية حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نفذت مديرية أمن الجيزة، 57 حكما قضائيا خلال حملة أمنية، استهدفت شارع عثمان محرم بالطالبية.
 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط قضيتين مخدرات، و5 أسلحة نارية وبيضاء، و3 مسجلين خطر ومشتبها به، بالإضافة إلى القبض على عامل صادر ضده قرار ضبط وإحضار، وسيارة ودراجة بخارية بدون ترخيص.
 
 
وأزال ضباط شرطة المرافق 232 مخالفة إشغال طريق، متنوعة بين عربات فول، واوتاد حديدية، وثلاجات عرض، ومواد بناء مخالفة.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والمخالفين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

حملة أمنية

اسلحة نارية

شارع عثمان محرم

الطالبية

أمن الجيزة

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