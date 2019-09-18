تنفيذ قرار غلق إدارى لجراج مخالف وشن حملات إزالة مكبرة شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى شرق الإسكندرية، عن تنفيذ قرارات علق المنشأت المخالفة، مضيفا أن لجنة الغلق بحى شرق قامت بتنفيذ قرار غلق ادارى، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع الجراج الكائن 637 طريق الحرية منطقة جناكليس، وذلك بحضور رئيس لجنة الغلق وأعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة رمل أول.

من جهة أخرى، شنت إدارة اشغال الطريق بحى شرق حملة مكبرة، لإزالة الاشغالات المخالفة بنطاق الحى، واستهدفت الحملة شارع الترعة المردومة، شارع دنا العمومى، أرض سليم اسكندر، شارع عثمان محرم منطقة باكوس، شارع كمال الدين صلاح منطقة سموحة، شارع مسجد حاتم، منطقة تعاونيات سموحة، شارع مصطفى كامل، شارع إسماعيل سرى منطقة سموحة ،وتم ازالة عربات وفروشات الباعة الجائلين وجميع التعديات على حرم الطريق العام، بحضور مدير ادارة إشغال الطريق ومعاونيه وبمصاحبة وحدة شرطة مرافق حى شرق.

كما قامت إدارة اشغال الطريق قسم الاعلانات بحى شرق ،بشن حملة لازالة الإعلانات المخالفة حيث تم ازالة الاعلانات واللافتات المخالفة ش الجلاء منطقة فيكتوريا، منطقة الساعة، ش جميلة بوحريد، كوبرى العوايد.

تأتى تلك الحملات اليومية تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق لاعادة الانضباط بالشارع السكندرى واستعادة المظهر الحضارى، وتطبيقا لقرار المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة رقم 17 لسنة 2019، الخاص بالتغريم الفورى لردع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق العام.