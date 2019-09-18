سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ قرار غلق إدارى لجراج مخالف وشن حملات إزالة مكبرة شرق الإسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:04 م
تنفيذ قرار غلق إدارى لجراج مخالف وشن حملات إزالة مكبرة شرق الإسكندرية تنفيذ قرار غلق الجراج
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى شرق الإسكندرية، عن تنفيذ قرارات علق المنشأت المخالفة، مضيفا أن لجنة الغلق بحى شرق قامت بتنفيذ قرار غلق ادارى، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع الجراج الكائن 637 طريق الحرية منطقة جناكليس، وذلك بحضور رئيس لجنة الغلق وأعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة رمل أول.

من جهة أخرى، شنت إدارة اشغال الطريق بحى شرق حملة مكبرة، لإزالة الاشغالات المخالفة بنطاق الحى، واستهدفت الحملة شارع الترعة المردومة، شارع دنا العمومى، أرض سليم اسكندر، شارع عثمان محرم منطقة باكوس، شارع كمال الدين صلاح منطقة سموحة، شارع مسجد حاتم، منطقة تعاونيات سموحة، شارع مصطفى كامل، شارع إسماعيل سرى منطقة سموحة ،وتم ازالة عربات وفروشات الباعة الجائلين وجميع التعديات على حرم الطريق العام، بحضور مدير ادارة إشغال الطريق ومعاونيه وبمصاحبة وحدة شرطة مرافق حى شرق.

كما قامت إدارة اشغال الطريق قسم الاعلانات بحى شرق ،بشن حملة لازالة الإعلانات المخالفة حيث تم ازالة الاعلانات واللافتات المخالفة ش الجلاء منطقة فيكتوريا، منطقة الساعة، ش جميلة بوحريد، كوبرى العوايد.

تأتى تلك الحملات اليومية تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق لاعادة الانضباط بالشارع السكندرى واستعادة المظهر الحضارى، وتطبيقا لقرار المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة رقم 17 لسنة 2019، الخاص بالتغريم الفورى لردع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق العام.


الاسكندرية

حى شرق

حملات الانضباط بالشارع

مخالفات الطريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة