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تعيين عماد باسيليوس رئيسا لهيئة الرقابة والبحوث الدوائية بوزارة الصحة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:09 م
تعيين عماد باسيليوس رئيسا لهيئة الرقابة والبحوث الدوائية بوزارة الصحة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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وافقت وزارة الصحة والسكان على تعيين الدكتور عماد باسيليوس، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لما له من خبرة فنية متميزة فى هذا المجال.

 ويأتى القرار على خلفية قيام وزارة الصحة بإعداد خطة متكاملة لتطوير العمل بقطاعات الخدمة الطبية والدوائية على مستوى الأجهزة والهيئات التابعة لها، بهدف تقديم خدمات صحية متميزة وذات كفاءة وجودة عالية.

وتتولى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية فحص الأدوية والتأكد من سلامة الخواص الكميائية والطبيعية وسلامتها ومدى فاعليتها للمريض.

 

 


الصحة

عماد باسيليوس

الرقابة والبحوث الدوائية

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