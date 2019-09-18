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"تعليم الإسكندرية" يشدد عل تكثيف التدريب للمعلمين على النظام الثانوى الجديد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:29 م
"تعليم الإسكندرية" يشدد عل تكثيف التدريب للمعلمين على النظام الثانوى الجديد وكيل تعليم الإسكندرية مع مدربى المرحلة الثانوى
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقد يوسف الديب وكيل تعليم الإسكندرية، اجتماعا موسعا بمدربى المرحلة الثانوى على النظام الجديد، وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وأشار بيان صادر اليوم، أنه قد عقد وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اجتماع بحضور أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والأباء الجمهورية، وصباح سمرى منسق تدريب نظام التعليم الجديد بالمديرية بمدربى المرحلة الثانوية على نظام 2.0 للصفين الأول والثانى الثانوى بمقر مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك لمناقشة خطة عمل التدريب المقرر تنفيذه يومى الخميس القادم بجميع الإدارات التعليمية .

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تفعيل بنك المعرفة المصرى والترويج له لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للطالب والمعلم وولى الأمر والعمل على مسايرة التطور التكنولوجى، لافتا إلى وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، موجها بتسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة، وتوزيع الجدول المدرسى والإشراف اليومى ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها فى صدر السجلات، وتفعيل مجموعات التقوية وفقا للقرار الوزارى.


 

 

 


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تعليم الاسكندرية

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وكيل تعليم الاسكندرية

العام الدراسى الجديد

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