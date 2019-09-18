تحرير 85 مخالفة تموينية فى المنوفية.. وضبط 1305 كيلو لحوم فاسدة بالمنيا

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 85 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، و41 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 28 محضرا لأصحاب المستودعات، و15 محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

جاءت الحملة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم تحرير 1857مخالفة تموينية خلال النصف الأول من شهر ستمبر من العام الحالى 2019 وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود، لقيامها ببيع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح وكيل التموين: كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكونوا عبرة لغيرهم.

وفى المنيا، قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حررت 15 قضية مخالفة لمحلات عرض وتجارة اللحوم وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التى تم تنظيمها بـ5 مراكز على مستوى المحافظة فى الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الجارى بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأضاف "عثمان"، أن الحملة تم تنفيذها بمراكز (أبو قرقاص، مغاغة، بنى مزار، المنيا، ملوى)، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 1305 كيلو من اللحوم منها 1167 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى والتى تلاحظ وجود تغييرات عليها، و138 كيلو لحوم بقرى تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ ومصادرة الكميات المضبوطة وأخذ عينات للفحص المعملى لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

وأكد "عثمان"، أن المديرية مستمرة فى تنفيذ حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذى وجه بالتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجارى حرصا على الصالح العام.