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تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:21 م
تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "إيمان. ع" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

وجهت النيابة إلى المتهمة فى القضية، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


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مشاركة جماعة إرهابية

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نشر اخبار كاذبة

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