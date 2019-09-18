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تجديد حبس صاحب مطبعة بتهمة تقليد العلامات التجارية فى الأزبكية 15 يوما

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:00 ص
تجديد حبس صاحب مطبعة بتهمة تقليد العلامات التجارية فى الأزبكية 15 يوما حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بنيابة الزاوية الحمراء، تجديد حبس صاحب مطبعة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تقليد العلامات التجارية، ومنتجات مجهولة المصدر، منسوبة للعديد من الشركات العالمية وخاصة شركات الأدوية ومستحضرات التجميل.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ورود معلومات تفيد بقيام صاحب مطبعة بمنطقة الزواية الحمراء، بتقليد وترويج العديد من العلامات التجارية ومطبوعات لمنتجات مجهولة المصدر، منسوبة للعديد من الشركات العالمية وخاصة شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، وبيعها للسماسرة على أنها المنتج الأصلى على خلاف الحقيقة، مما يسبب ذلك أضرار مادية لتلك الشركات، بالإضافة إلى الأضرار الصحية لمستخدمى تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية والفنية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة " فنى طباعة مقيم بمنطقة الزاوية الحمراء، سبق اتهامه فى قضيتين " مطبعة بدون ترخيص، إتلاف "، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا " مبانى ، ضرب "، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ( 25750 غلاف عبوة دوائية لعقاقير مختلفة الأنواع، 6 تفويضات منسوب صدورها لبعض شركات الأدوية "مزورة بالكامل".

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بتقليد العلامات التجارية لكبرى الشركات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

                                     

 


تجديد حبس

تقليد منتجات

علامات تجارية

قسم الازبكية

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