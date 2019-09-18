تجديد حبس أعضاء خلية الإخوان المرحلين من الكويت إلى مصر 15 يومًا

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الـ8 متهمين المرحلين من دولة خليجية إلى مصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت سلطات الدولة الخليجية أعلنت سابقًا، أنها ألقت القبض على خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان فى مصر، صدر ضد أعضاء الخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية، وأن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية فى عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن فى مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

وأضافت سلطات الدولة الخليجية بأن أفراد الخلية مدرجون على قوائم الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فى حين جرى التنسيق مع السلطات فى الدولة الخليجية لتسليمهم إلى القاهرة، وأن المتهمين دخلوا إلى هذه الدولة الخليجية بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وأن هناك مزيدًا من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة".