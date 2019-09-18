تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم الإرهابية" لـ 25 سبتمبر

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة الجنايات المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة لجلسة 25 سبتمبر.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.