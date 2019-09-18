بومبيو يدين هجومى طالبان الأخيرين بأفغانستان

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أدان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الهجومين الانتحاريين اللذين شنتهما حركة "طالبان" مؤخرا فى إقليم "بروان" الواقع شمالى أفغانستان والعاصمة "كابول".

وقال بومبيو، فى بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء - إنه يجب أن تبدأ حركة "طالبان" فى إظهار التزام حقيقى بإرساء السلام بدلا من مواصلة العنف والدمار اللذين يتسببان فى إحداث أضرار فادحة للشعب الأفغانى ومستقبل بلادهم.

وكان 26 شخصا، قد لقوا حتفهم فيما أصيب 42 آخرون جراء استهداف انتحارى مسيرة انتخابية للرئيس الأفغانى "أشرف غنى" فى إقليم "بروان"، فى حين لقى 22 مدنيا على الأقل حتفهم وأصيب 38 آخرون عقب قيام انتحارى بتفجير المتفجرات التى كانت بحوزته بالقرب من مبنى وزارة الدفاع.

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، مسئوليتها عن هذين الهجومين.