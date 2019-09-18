سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يدين هجومى طالبان الأخيرين بأفغانستان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:24 ص
بومبيو يدين هجومى طالبان الأخيرين بأفغانستان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الهجومين الانتحاريين اللذين شنتهما حركة "طالبان" مؤخرا فى إقليم "بروان" الواقع شمالى أفغانستان والعاصمة "كابول".
 
وقال بومبيو، فى بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء - إنه يجب أن تبدأ حركة "طالبان" فى إظهار التزام حقيقى بإرساء السلام بدلا من مواصلة العنف والدمار اللذين يتسببان فى إحداث أضرار فادحة للشعب الأفغانى ومستقبل بلادهم.
 
وكان 26 شخصا، قد لقوا حتفهم فيما أصيب 42 آخرون جراء استهداف انتحارى مسيرة انتخابية للرئيس الأفغانى "أشرف غنى" فى إقليم "بروان"، فى حين لقى 22 مدنيا على الأقل حتفهم وأصيب 38 آخرون عقب قيام انتحارى بتفجير المتفجرات التى كانت بحوزته بالقرب من مبنى وزارة الدفاع.
 
وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، مسئوليتها عن هذين الهجومين.
 

امريكا

الخارجيه الامريكيه

حركه طالبان

افغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة