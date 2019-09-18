سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يدين الاعتداء على معملين لشركة "أرامكو" السعودية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:41 م
بوتين يدين الاعتداء على معملين لشركة "أرامكو" السعودية فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن إدانته الشديدة للاعتداءات التى استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية والتى تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلنا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين فى التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

جاء ذلك خلال -اتصال هاتفى- تلقاه ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من الرئيس الروسى -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- ،اليوم الأربعاء، حيث بحث الجانبان السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمى.

من جهته، أكد ولى العهد السعودي رغبة المملكة فى إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولى إلى سلامة إجراءاته.


السعوديه

ارامكو

حريق رامكو

الارهاب

روسيا

الرئيس الروسى

بوتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الدفاع السعودية: نسعى لتحديد مكان انطلاق الهجوم على أرامكو بكل دقة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:14 م

ترامب يأمر بتشديد العقوبات على إيران بعد هجوم أرامكو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:02 م

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:00 م

بدء المؤتمر الصحفى لوزارة الدفاع السعودية للكشف عن دور إيران فى هجوم أرامكو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:41 م

هجمات أرامكو تثير القلق فى الأمم المتحدة.. مصدر أممى لليوم السابع: مخاوف بشأن فرص التسوية السياسية فى اليمن.. المبعوث الخاص يحذر من انفجار إقليمى.. والسفيرة الأمريكية: 80% من السكان بحاجة للمساعدات الإنسانية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة