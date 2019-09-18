بوتين يدين الاعتداء على معملين لشركة "أرامكو" السعودية

أ ش أ

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن إدانته الشديدة للاعتداءات التى استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية والتى تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلنا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين فى التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

جاء ذلك خلال -اتصال هاتفى- تلقاه ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من الرئيس الروسى -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- ،اليوم الأربعاء، حيث بحث الجانبان السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمى.

من جهته، أكد ولى العهد السعودي رغبة المملكة فى إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولى إلى سلامة إجراءاته.