بنك الاحتياطى الفيدرالى يضخ 75 مليار دولار فى الأسواق

وكالات الأنباء

ضخ بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، مليارات الدولارات فى الأسواق المالية، كما يعتزم ضخ المزيد اليوم بما يصل إلى 75 مليار دولار للحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل تماشياً مع النطاق المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 2 إلى 2.25%.

وحسب موقع العربية، جاءت التدخلات الطارئة في أسواق المال على خلفية العجز النقدي المفاجئ الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

يُذكر أن هذه العملية كانت الأولى من نوعها منذ سبتمبر 2008. وينهي الفيدرالي اجتماعه اليوم مع التوقعات بخفض جديد للفائدة.