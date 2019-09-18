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برلمانى عراقى يتهم قاسم سليمانى بالدفع باتجاه رفع الحصانة عنه

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:16 م
برلمانى عراقى يتهم قاسم سليمانى بالدفع باتجاه رفع الحصانة عنه قاسم سليمانى
كتب أحمد جمعة

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اتهم عضو مجلس النواب العراقى فائق الشيخ على، اليوم الأربعاء، قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى بالدفع باتجاه رفع الحصانة عنه.

 

وقال البرلمانى العراقى فى تغريدة كتبها عبر حسابه على "تويتر": رسالة لا أنتظر جوابها، الأفخم الأكرم الجنرال قاسم سليمانى المحترم، أهنئك من كل قلبى على النصر الذى حققته أنت، من خلال أشقائك فى مجلس نوابنا العراقي برفع الحصانة عنى.

نائب عراقي
تغريدة البرلمانى العراقى
 

وأضاف البرلمانى العراقى فى تغريدته "ساعدك الله يا سليمانى على حجم الجهد الذي بذلته في تربيتهم وإعدادهم، أنت تستحق التحية".

 

وصوت مجلس النواب العراقى أمس الثلاثاء على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فائق الشيخ على بعد أن جمعت تواقيع من مجموعة برلمانيين على خلفية الخلاف الذى نشب بينه وبين النائبة السابقة، مستشارة رئيس الحكومة العراقية حنان الفتلاوى.

 

وفى وقت سابق طالبت حركة إرادة التى تترأسها الفتلاوي، رئاسة مجلس النواب العراقى برفع الحصانة عن الشيخ على، الذي وصفته بـ "البذىء".

 

وفى الثامن من سبتمبر الجارى، أعلنت الفتلاوى أن ثلاثة طلبات رفع حصانة أرسلها مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب العراقى لرفع الحصانة عن الشيخ علي، 2 منها من قبلها، بتهم الإساءة والتشهير والقذف، والطلب الثالث بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل.

 


اخبار العراق

مجلس النواب العراقى

البرلمان العراقى

قاسم سليمانى

قائد فيلق القدس

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