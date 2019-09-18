بدء المؤتمر الصحفى لوزارة الدفاع السعودية للكشف عن دور إيران فى هجوم أرامكو

كتب محمد عبد العظيم

بدأ منذ قليل ، المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الدفاع السعودية، للكشف عن دور دولة إيران فى الاعتداء على منشأتى النفط لشركة أرامكو، يوم السبت الماضى، بحضور العقيد تركي المالكى.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودى، قد أكد بأنه فى يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفى تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية فى معامل شركة أرامكو السعودية فى خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.