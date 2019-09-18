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"ايتيدا" تستضيف مؤتمر DevOps العالمى لتطوير اداء شركات البرمجيات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:35 م
"ايتيدا" تستضيف مؤتمر DevOps العالمى لتطوير اداء شركات البرمجيات الدكتورة هالة الجوهرى
كتبت: هبة السيد

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انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر DevOpsDays Cairo 2019والذى ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وذلك للمرة الثانية على التوالى فى مصر.

وقالت "ايتيدا"، فى بيان اليوم، إن هذا الحدث فى إطار المجهودات المبذولة من قبل المركز والهيئة بالتعاون مع شركاءهم لزيادة الوعى بأهم وأحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الترابط والتواصل بين شركات تكنولوجيا المعلومات ومطورى البرمجيات ومديرى المشروعات فى هذا المجال.

ويعتبر "ديف أوبس" طريقة عمل متعددة الوظائف، وتستخدم الشركات التى تمارسها مجموعات أدوات متنوعة، يشار إليها باسم "سلاسل الأدوات"، وتنسجم سلاسل الأدوات هذه مع واحدة أو أكثر من فئات عمل البرمجة كالتكويد والبناء والاختبار والإصدار والتهيئة والمراقبة والرصد، مما يعكس الجوانب الرئيسية لعملية التطوير والتسليم

وتمثل منهجية DevOps أحدث اتجاهات التكنولوجيا داخل مختلف المؤسسات بوصفها مجموعة من الممارسات والأدوات التكنولوجية التى تعزز التواصل والتفاعل بين مطورى البرمجيات وخبراء إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، بما يؤدى إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ العمليات بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.

وقالت هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن أحد ركائز استراتيجية الهيئة هى تسريع عمليات تبنى الشركات المحلية للتكنولوجيات البازغة وتحفيز الابداع مما يعزز من تطور ونمو صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر

فيما أوضح الدكتور حسام عثمان رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ونائب رئيس الهيئة، المميزات التى تدفع الشركات إلى تطبيق منهجية "ديف اوبس"، والتى من بينها تسريع عمليات تطوير البرمجيات وتحسين تجربة العملاء والامتثال لأساسيات التحول الرقمى المتغيرة بشكل مستمر وترتقى بأداء شركات البرمجيات وتحقق أهداف الأعمال بشكل أسرع وتزيد الربحية والكفاءة الإنتاجية، مشيراً إلى القيم الأساسية للمنهجية التى تنطوى على الثقافة والميكنة (الأتمتة) والتعلم والقياس والمشاركة

و Devopsdays هى سلسلة مؤتمرات تقنية عالمية تغطى موضوعات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونقاط التقاطع فيما بينها، وغالبًا ما تشمل الموضوعات التى يتم مناقشتها الميكنة والاختبار والأمن والثقافة التنظيمية.

وتم تنظيم أول مؤتمرات السلسلة فى مدينة غنت ببلجيكا عام 2009 وبعدها انعقدت فى مدن مختلفة حول العالم مثل لندن وبوسطن وستوكهولم وسيدنى وديترويت وفيلاديلفيا وأوسلو وأخيراً فى القاهرة.

 


ايتيدا

مطورى البرمجيات

ديف اوبس

هندسة البرمجيات

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