انطونيو جوتيرش: أبلغت قادة الدول ألا ياتون للجمعية العامة إلا بالتزامات

رسالة نيويورك- إنجى مجدى

قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيرش، إن هذا هو الوقت المناسب لتهدئة النزاعات فى العالم وليس مكان اكثر أهمية حاليا من منطقة الخليج، مشيرا الى انه اكد على قادة الدول الا يأتون إلى الجمعية العامة بخطب رنانة وإنما بالتزامات ملموسة.

وأشار جوتيرش خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، بمناسبة افتتاح الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن النزاعات تغلى في أنحاء العالم ودائما ما تدفع الشعوب الثمن الأكبر، واضاف انها اللحظة المناسبة لتهدئة هذه النزاعات خاصة فى الخليج.



وتابع انه الوقت المناسب لتعزيز الحوار وتمهيد الطريق نحو الحلول السياسية من ليبيا واليمن، مرورا بسوريا والصراع الاسرائيلىً الفلسطينى وصولا إلى أفغانستان وجنوب السودان.



واعتبر الامين العام للأمم المتحدة الجمعية العامة أن هذا العام فرصة للدبلوماسية والسلام مشيرا الى العدد الكبير من قادة دول العالم الذين سيأتون الى مقرالامم المتحدة خلال الاسبوع المقبل.



واشار الى أنه أكد على ضرورة الا تكون الجمعية العامة رفيعة المستوى مجرد مجلس للمناقشات التكنوقراطية أو الخطب الرنانة موضحا انه أبلغ قادة الدول ألا ياتون بالخطب وانما بالاتهامات. مضيفا "سيكون تركيزنا الرئيسى لاجتماعنا الأسبوع المقبل حول التنمية المستدامة الشاملة.



