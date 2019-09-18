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اليوم.. الأقباط يحتفلون بعيد القديسة رفقة وأولادها الخمسة.. تعرف عليها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:30 م
اليوم.. الأقباط يحتفلون بعيد القديسة رفقة وأولادها الخمسة.. تعرف عليها القديسة رفقة وأولادها الخمسة
كتبت ــ سارة علام

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بعيد استشهاد القديسة رفقة وأولادها الخمسة، إذ ترأس الأنبا كاراس أسقف المحلة قداس العيد بكنيسة تحمل اسم القديسة فى النقاط التالية معلومات عنها يذكرها كتاب السنكسار أو سير القديسين القبطى.
 
1- عاشت القديسة رفقة وأولادها الخمسة فى عصر الإمبراطور دقلديانوس أبشع عصور اضطهاد الأقباط وكان ذلك فى مدينة قوص بصعيد مصر.
 
2- رأت الملاك  ميخائيل يبشرها بالاستشهاد قرب الإسكندرية وهو ما تحقق بالفعل فوزعوا أموالهم على المحتاجين وتأهبوا لنيل الشهادة بفرح.
 
3- طلب الوالى منهم التبخير للأوثان وجحد الإيمان المسيحى صرخوا جميعًا: "نحن مسيحيون، لا نعبد سوى رب السماء والأرض الذى بيده جميع البشر"، وقد حاول القائد إغراءهم بهبات كثيرة، كما هددهم بالموت إن اعترفوا باسم المسيح.
 
4-كان الابن الأكبر أغاثون مقدم بلدته ومحبوبًا من مواطنيه، وبسببه هو وأمه واخوته استشهد كثيرون، أشار البعض على القائد بأن يرسلهم إلى أرمانيوس وإلى الإسكندرية، وقد عذبهم الوالى وصلبهم وحرقهم حتى استشهدوا جميعًا.
 
5- تحتفظ كنيسة بالغربية بأجسادهم حتى اليوم إذ دفنها رجل مسيحى تخليدًا لذكرى استشهادهم.
 
 

القديسة رفقة

عيد القديسة رفقة واولادها الخمسة

الاقباط

قديسين اقباط

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