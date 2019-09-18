اليابان‭:‬ قرار كوريا الجنوبية بشأن وضع التجارة سريعة المسار "يدعو للأسف"

رويترز

قالت اليابان اليوم الأربعاء إن قرار كوريا الجنوبية إزالة اليابان من وضع التجارة سريعة المسار دون توضيح كاف أمر "يدعو للأسف" وذلك فى الوقت الذى يتعمق فيه خلاف دبلوماسى وتجارى بين الجارتين الآسيويتين والحليفتين للولايات المتحدة.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت كوريا الجنوبية إنها صادقت على خطط لإزالة اليابان من "قائمتها البيضاء" للدول التى تحظى بوضع التجارة سريعة المسار. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى ايسشو سوجاوارا فى بيان إن القرار الذى لم يكن مصحوبا بتوضيح كاف "يدعو للأسف".