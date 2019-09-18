سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان‭:‬ قرار كوريا الجنوبية بشأن وضع التجارة سريعة المسار "يدعو للأسف"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:52 ص
اليابان‭:‬ قرار كوريا الجنوبية بشأن وضع التجارة سريعة المسار "يدعو للأسف" رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت اليابان اليوم الأربعاء إن قرار كوريا الجنوبية إزالة اليابان من وضع التجارة سريعة المسار دون توضيح كاف أمر "يدعو للأسف" وذلك فى الوقت الذى يتعمق فيه خلاف دبلوماسى وتجارى بين الجارتين الآسيويتين والحليفتين للولايات المتحدة.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت كوريا الجنوبية إنها صادقت على خطط لإزالة اليابان من "قائمتها البيضاء" للدول التى تحظى بوضع التجارة سريعة المسار. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى ايسشو سوجاوارا فى بيان إن القرار الذى لم يكن مصحوبا بتوضيح كاف "يدعو للأسف".

 

 

 


اليابان

شينزو آبى

كوريا الجنوبية

التجارة سريعة المسار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة توافق على منحة لتجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات

الحكومة توافق على منحة لتجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

لحماية خصوصيتك.. هكذا يمكنك إيقاف ميزة التعرف على الوجه بفيس بوك

لحماية خصوصيتك.. هكذا يمكنك إيقاف ميزة التعرف على الوجه بفيس بوك

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة