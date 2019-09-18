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الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:37 ص
الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
كتبت إيمان حنا

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     اليوم السابع بلس
 
قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، إنه فى حال فوز المرشح نبيل القروى فى الجولة الثانية من الانتخابات فسوف يتمتع بحصانة رئيس الجمهورية وبناءً عليه سيخلى سبيله من القضايا المحتجز على ذمتها بموجب القانون التونسى، خاصةً أنه مازال محتجزا ولم يصدر بحقه حكم قضائى نهائى.
 
وعن نسبة المشاركة فى الانتخابات قال بوعسكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النسبة بلغت 49% أى اقتربت من النصف وهى نسبة مقبولة والشباب كانوا الأكثر مشاركة، وكان المتوقع أن تكون 40% لأن آخر انتخابات أجريت فى عام 2018 وهى الانتخابات البلدية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها الـ 36%.
 
وعن موعد الجولة الثانية قال قد يكون فى 6 أكتوبر فى هذه الحالة سوف يتزامن مع الانتخابات التشريعية مما سيعطى نسب مشاركة أفضل، ولن يتجاوز موعدها 13 أكتوبر.
 
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس برئاسة نبيل بفون قد أعلنت رسميا عن نتائج الجولة الأولى تمت فى 33 دائرة بداخل وخارج تونس، فى ندوة صحفية عقدت أمس، وقد أعلنت أن قيس سعيد جاءفى المركز الأول ضمن قائمة المرشحين بنسبة 18.4% يليه نبيل القروى بنسبة 15.58% ثم عبد الفتاح مورو بنسبة 12.88% فى المركز الثالث.

تونس

انتخابات تونس

القروى

العليا للانتخابات

بوعسكر

اليوم السابع بلس

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