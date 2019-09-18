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الهند تطالب باكستان بفتح مجالها الجوى أمام طائرة مودى المتوجهة لنيويورك

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:01 م
الهند تطالب باكستان بفتح مجالها الجوى أمام طائرة مودى المتوجهة لنيويورك رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
أ ش أ

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طالبت الهند، اليوم الأربعاء، باكستان رسميًا بالسماح بفتح مجالها الجوى أمام طائرة رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى" المتوجهة إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.
 
وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن وسائل إعلام باكستانية أفادت بأن الجانب الباكستانى سيقوم بالرد على الطلب الهندى عقب إجراء مشاورات.
 
ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الهندى بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 حتى 27 من الشهر الجارى لحضور الاجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
ورفضت باكستان، الشهر الجارى، السماح لطائرة الرئيس الهندى رام نات كوفيند، بالطيران فى مجالها الجوى، للسفر إلى أيسلندا.
 
وقال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قرشى، إن الرئيس الهندى سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوى الباكستانى للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح له بذلك، وجاء قرار إسلام آباد على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بإقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين الجارين المسلحين نوويًا.
 

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باكستان

المجال الجوى

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كشمير

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