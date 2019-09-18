سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

المفوضية الأوروبية ومصر توقعان على مبادرة للتعاون فى البحث والابتكار

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:44 م
المفوضية الأوروبية ومصر توقعان على مبادرة للتعاون فى البحث والابتكار سفير الاتحاد الأوروبى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت كل من المفوضية الأوروبية ومصر، اليوم، خطة تنفيذ التعاون المشترك بموجب المادة الثانية من "اتفاقية التعاون العلمى والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبى ومصر التى تضع شروط وأحكام مشاركة جمهورية مصر العربية في مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار بمنطقة المتوسط – بريما."، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى اليوم.  
 
 
وستدعم الاتفاقية الموقعة اليوم البحث العلمى والابتكار فى مجالات الإدارة المستدامة لأنظمة المياه والغذاء فى دول المتوسط من خلال جمع المعرفة والموارد المالية فى شراكة بحثية استراتيجية بين الاتحاد الأوروبى والدول المشاركة بما فيها مصر. 
 
 
ولقد وقع الاتفاقية من الجانب الأوروبي السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر و من الجانب المصري د. محمد شناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية و الاتفاقيات الدولية بوزارة البحث العلمي. 
 
 
ويشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل جزء من مبادرة بريما بمبلغ و قدره 220 مليون يورو، أما باقي الميزانية، فيأتي  من خلال مساهمات 19 دولة مشاركة مما يؤكد على قناعتهم بفكرة المشاركة فى ملكية و تمويل المبادرة. 
 
و قال السفير إيفان سوركوش في كلمته الافتتاحية "يسعدني بشكل خاص أن أرى مصر و قد اندمجت اندماجا كاملا في عائلة برنامج بريما، فهي أكبر مبادرة بحث و ابتكار في تاريخ منطقة المتوسط، و الهدف من هذه المبادرة هو بناء جسور أقوى للتبادل العلمي و تدفق المعرفة في الأنحاء ما بين ضفتي المتوسط في مجالين مهمين جديدين ألا و هما سلاسل الأغذية الزراعية و الإدارة المستدامة للمياه ، و ذلك لأن ابتكار نهج جديد لتحسين توافر المياه و الإنتاج الزراعي المستدام مهم لكل من مصر و الاتحاد الأوروبي."  
 
كما أكد السفير سوركوش أيضا على أن "بريما هو تجسيد، و ليس المثال الوحيد لكنه مثال مهم، للرؤية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، و قد أصبحت هذه الشراكة بالفعل حجر بناء أساسي في العلاقات الأوروبية المصرية."
 
و جدير بالذكر أن مصر قد شاركت بنجاح في الجولة الأولى  لبريما من  خلال  الفرص التمويلية التي أطلقت في فبراير 2018 حيث سيتم تمويل ثلاث هيئات مصرية في مشروعين مختارين بموجب الجزء الذي تموله المفوضية الأوروربية. و تحتل مصر المركز الثاني، من بين 15 دولة مشاركة و متلقية تمويلا أوروبيا، من حيث متوسط المساهمة الأوروبية لكل هيئة مشاركة. و هذا يؤكد على الدور المحوري و على جودة الهيئات المصرية المشاركة في المشروعات المختارة. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك الهيئات المصرية في 9 مشروعات تمولها الدول المشاركة مما يسمح بالتعاون بين الباحثين المصريين و الباحثين من كافة أنحاء المتوسط.     
 
ويشار إلى أن مصر نفسها تساهم في المبادرة بمبلغ قدره 30 مليون يورو كما تشارك في إدارة المبادرة كرئيس مشارك في مؤسسة بريما. 
 
 
و تعالج المشروعات المختارة للتمويل بموجب مبادرة بريما قطاعات مهمة و تساهم بربط البحث و الابتكار بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. على سبيل المثال، في مجال نظم الزراعة سيبتكر أحد المشروعات نظاما مستداما يمزج بين زراعة المحاصيل و تربية النحل في منطقة المتوسط، كما سيعالج مشروع آخر في مجال سلاسل الأغذية الزراعية الأعمال الابتكارية في مجال صناعة الألبان التي تقوم عليها المشروعلات الصغيرة و المتوسطة في منطقة المتوسط. و خُصص لكل مشروع ميزانية تقدر بحوالي 2 مليون يورو.

ايفان سوركوش

سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة

المفوضية الاوروبية

المتوسط بريما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة