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المفوضية الأوروبية تؤكد وجود خطر واضح من بريكست دون اتفاق

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:42 ص
المفوضية الأوروبية تؤكد وجود خطر واضح من بريكست دون اتفاق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
أ ش أ

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أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، وجود خطر واضح فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) دون اتفاق، وقال إنه لا يمكن إحراز تقدم فى طريقة معالجة المشاكل المتعلقة بالحدود مع أيرلندا حتى تقدم المملكة المتحدة مقترحات مكتوبة.
 
وأضاف يونكر، فى خطاب له أمام أعضاء البرلمان الأوروبى نقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية - إن خطر عدم وجود صفقة أو التوصل إلى اتفاق لا يزال حقيقيا ولكن هذا سيكون اختيار الحكومة البريطانية.
 
وتابع قائلا، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أكد له فى وقت سابق أنه يريد التوصل لاتفاق إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبى يوم 31 أكتوبر بصفقة أو بدون ، ووصف يونكر محادثاته التى أجراها مؤخرا مع جونسون فى لكسمبورج بـ"الودية والبناءة والإيجابية فى بعض الأجزاء".
 
كما أكد، أن المفوضية على استعداد للعمل يوميا صباحا ومساء لمحاولة إيجاد الحلول التقنية والسياسية المناسبة، إلا أنه فى الوقت ذاته أعرب عن عدم ثقته من الوصول إلى هذا الهدف ، وأوضح يونكر أنه لم يتبق سوى القليل من الوقت، لكنه يتعين الاستمرار فى المحاولة.
 
يذكر أنه، من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل ، وتهدف المباحثات الجارية إلى تجنب خروج المملكة المتحدة بدون التوصل إلى اتفاق لما له من عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد.
 

المفوضيه الاوروبيه

بريكسيت

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

بوريس جونسون

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