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المركزى السعودى يخفض سعر الريبو 25 نقطة أساس

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:17 م
المركزى السعودى يخفض سعر الريبو 25 نقطة أساس الريال السعودى
رويترز

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قال البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء إنه خفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.
 
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، المستخدم في إقراض أموال للبنوك، إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة أساس. وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بنفس القدر إلى 200 نقطة أساس.
 
والريال السعودي مربوط بالدولار، ويتبع المركزي السعودي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تحركاته المتعلقة بأسعار الفائدة.

الريال السعودى

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