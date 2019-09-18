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الكويت توقع اتفاقية مع الطاقة الذرية لحماية البيئة البحرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:57 م
الكويت توقع اتفاقية مع الطاقة الذرية لحماية البيئة البحرية امير الكويت
أ ش أ

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 وقعت الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتفاقية للتعاون في مجال رصد وحماية البيئة البحرية؛ وذلك على هامش أعمال الدورة ال63 للمؤتمر العام للوكالة.
 
وأكد سفير الكويت لدى النمسا مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب توقيع الاتفاقية مع المدير العام للوكالة بالانابة كورتيل فيروتا - أهمية الاتفاقية في تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية في الكويت في مجال حماية البيئة البحرية، بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة (2035).
 
وأضاف أنه سيتم أيضا توقيع اتفاقية تعيين مركز ابحاث البيئة وعلوم الحياة، التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، مركزا متعاونا مع الوكالة في مجال استخدام التقنيات النووية والنظائر لدراسة العلوم الساحلية والبحرية الشهر المقبل.
 
وأشار معرفي الى أن الكويت تواصل تعاونها المثمر مع الوكالة في مختلف المجالات، مضيفا ان هذا العام يصادف مرور 55 عاما على انضمام الكويت للوكالة.
 
تجدر الاشارة الى ان الكويت وقعت أول أمس الاثنين، اتفاقية جديدة مع الوكالة على مدى خمس سنوات، في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية، في مجالات السلامة والأمن النووي والغذاء والزراعة والصحة. 

الكويت

الوكالة الدولية للطاقة

البيئة البحرية

الأمن النووي

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