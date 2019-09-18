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القبض على نقاش بحوزته مواد مخدرة فى الغربية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:43 ص
القبض على نقاش بحوزته مواد مخدرة فى الغربية حشيش - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على نقاش وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه خلال حملة أمنية بنطاق القسم .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط "م .م. ع " وشهرتة "محمود تبيا" البالغ من العمر 26 سنة ، نقاش وبحوزته قطعة كبيرة الحجم ، 45 قطعة متنوعة الحجم جميعهم بقصد الاتجار، سلاح أبيض "سكينة" بقصد البلطجة وترويع المواطنين، مبلغ مالى 355 جنية حصيلة البيع، هاتف محمول .

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار بنطاق قسم ثان طنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 


مباحث الغربية

حشيش

قسم ثان طنطا

مواد مخدرة

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