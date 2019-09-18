"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

استقبلت وزارة العدل فى لقاء سنوى يُعقد كل عام، مجموعة البنك الدولى لمتابعة جهود الوزارة وعرض الإجراءات التى اتخذتها بشأن استمرار تقدم ترتيب مصر فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر سنوياً عن البَنك الدولى والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.

وقالت الوزارة فى بيانها إن ممثلى الوزارة استعرضوا الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها أجهزة وزارة العَدل، لتطوير مؤشرات إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الإعسار، والتى من شأنها تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتؤدى إلى النهوض بالاقتصاد المصرى وهو ما لاقى استحسان مجموعة البنك الدولى والوفد المرافق له.

وقد أبدى ناجى حسين رئيس وفد مجموعة البنك الدولى والمدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اقتناعه التام بالإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن تطوير الإجراءات التى تدعم تقدم مصر فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر سنوياً عن مجموعة البَنك الدولي، كما أبدى استعداد المجموعة على التعاون التام مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات لتطوير البيئة التشريعية، وما يتبعها من تنمية للقدرات والإمكانات البشرية، لتفعيل هذه المجهودات على ارض الواقع.