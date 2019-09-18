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السيطرة على إندلاع حريق داخل ممر بين عقارين بالاسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:53 م
السيطرة على إندلاع حريق داخل ممر بين عقارين بالاسكندرية مطافى - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى الجمرك بالاسكندرية ، السيطرة على حريق نشب بتجمع للمخلفات بين عقارين 13 و15 شارع برهام باشا، دائرة قسم اللبان، وفي نطاق حي الجمرك، دون حدوث أي إصابات

و أشار بيان صادر اليوم إلى  أن غرفة العمليات بحي الجمرك ،قد تلقت إشارة تُفيد بإندلاع حريق في تجمع للمخلفات بين عقارين بشارع برهام باشا، و كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، الإدارات المختصة بالحي بالإنتقال لموقع البلاغ وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

و بتواجد قوات وحدة الحماية المدنية  تمكنت من إخماد الحريق ، بحضور النقيب ياسر رجب رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وإدارتي؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية، كما تم قطع المرافق عن العقارين لتأمين المواطنين من كهرباء ومياه وغاز، ولم يُسفر الحريق عن وجود أي إصابات.

من جهه أخرى و بناًء على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، باستمرار المتابعة وشنّ حملات التفتيش البيئي على المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق الحى.

قامت إدارة شئون البيئة، بالتفتيش على مستوصف العمرى الخيرى بمنطقة اللبان حيث تم المرور فيه على غرفة النفايات الخطرة، وعيادة كشف الأسنان، ووحدة الغسيل الكلوى، ومعمل التحاليل.

وأسفر التفتيش عن وجود بعض السلبيات التي تمثلت في عدم التخلص من النفايات بالطريقة التي تُطابق الإشتراطات البيئية المنضبطة، وأعدت إدارة شئون البيئة بالحي تقرير مفصل للعرض على  رئيس و  مديرية الشئون الصحية.


الاسكندرية

حى الجمرك

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