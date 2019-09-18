السيسى يؤكد على دعم مصر لأمن واستقرار السودان

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس وزراء جمهورية السودان، وأكد الرئيس على دعم مصر لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السودانى الشقيق.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.