الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يؤكد على دعم مصر لأمن واستقرار السودان الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:06 م السيد الرئيس يستقبل رئيس وزراء السودان كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس وزراء جمهورية السودان، وأكد الرئيس على دعم مصر لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السودانى الشقيق. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي بسام راضى السودان العلاقات المصرية السودانية الشعب السوداني مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة رفع العلم السودانى بمجلس الوزراء استعدادا لاستقبال رئيس حكومة السودان.. صور الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:03 ص رئيس وزراء السودان يصل القاهرة ومدبولى يستقبله بالمطار الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:38 ص رئيس وزراء السودان يغادر الخرطوم متوجها إلى القاهرة الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:22 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام "العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر" شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى المزيد من Trending Plus
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