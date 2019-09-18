السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

كتب محمود عبد الراضي

وضعت الأجهزة الأمنية خطط لتأمين مباراة السوبر المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من خلال تكثيف التواجد الأمني بمحيط ستاد برج العرب.

وتؤمن قوات الشرطة مسارات المشجعين البالغ عددهم 10 الآف من جماهير "الأحمر والأبيض"، وضمان وصولهم بسلام لإستاد برج العرب.

وتحرص قوات الشرطة على تأمين الحافلات التي تقل لاعبي الفريقين، مع تأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي يدير اللقاء المرتقب.

وتم تحديد خط سير مختلف لجماهير الناديين إلى الاستاد، حيث يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، أما جمهور الأهلى فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي، وتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملى الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي، فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم بـ150 صحفيًا و75 مصورًا .