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حال لم تصل أنقرة لنتيجة..

الرئيس التركى: سنفعّل خططنا حول المنطقة الآمنة فى سوريا خلال أسبوعين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:11 م
الرئيس التركى: سنفعّل خططنا حول المنطقة الآمنة فى سوريا خلال أسبوعين أردوغان
كتب أحمد جمعة

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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستفعّل خططها بخصوص المنطقة الآمنة شمالى سوريا، إن لم يتم التوصل إلى نتيجة خلال أسبوعين.

 

جاء ذلك فى كلمة له خلال حفل أقيم بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، بمناسبة افتتاح العام الدراسى الجامعى 2019-2020.

 

ولفت أردوغان - بحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية - إلى أن أنقرة لم تعد تطمئنها التصريحات بشأن المنطقة الآمنة فى سوريا، مؤكدًا أنهم يريدون إجراءات ملموسة على الأرض.

 

وحول القمة التركية الروسية الإيرانية الأخيرة فى أنقرة، أوضح أردوغان أنهم اتخذوا قرارات هامة فيما يخص حل الأزمة السورية، مبينًا أن الأشهر القادمة ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستحل بسهولة أم ستتفاقم.

 

وأشار إلى أن تركيا تنتظر دعمًا أقوى من الدول الأوروبية بشأن إدلب وشرق الفرات فى سوريا، لافتًا إلى أن التصريحات لم تعد تطمئن أنقرة.

 

وتابع: "نستضيف 3.6 مليون سورى فى أراضينا، وقد أكدنا مرارا أننا لن نستطيع تحمل أعباء 4 ملايين آخرين إن لم نتمكن من إحلال التهدئة فى إدلب بسرعة".


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