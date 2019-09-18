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الذهب مستقر قبل اجتماع المركزى الأمريكى وانخفاض النفط يعزز المخاطرة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:25 ص
الذهب مستقر قبل اجتماع المركزى الأمريكى وانخفاض النفط يعزز المخاطرة الذهب
رويترز

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استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الأمريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وسعت المملكة العربية السعودية لطمأنة الأسواق بعدما أدى هجوم يوم السبت لتراجع إنتاجها النفطي إلى النصف، وقالت إن الإنتاج الكامل سوف يُستأنف بحلول نهاية الشهر الجارى.

ويؤثر الإقبال على المخاطرة على الذهب الذي يُنظر إليه عادة كاستثمار بديل في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) .

ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1510.40 دولار للأوقية.

أيضا تتركز الأنظار على اجتماع بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتيسير سياسته هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.2% إلى 941.08 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة 0.4 % إلى 17.94 دولار للأوقية.

وفقد البلاديوم 0.3% إلى 1593.74 دولار متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.


أسعار الذهب

الذهب

المعادن النفيسة

النفط

رويترز

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