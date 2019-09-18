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الدفاع الروسية: رصد 89 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:47 ص
الدفاع الروسية: رصد 89 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية الجيش الروسى فى سوريا
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية بسوريا.
 
وذكر بيان للمركز الروسى، أن الجانب الروسى رصد 45 انتهاكا منها 15 انتهاكا فى محافظة إدلب، و13 بحلب، و13 باللاذقية و 4 انتهاكات فى حماة، بينما رصد الجانب التركى باللجنة من جانبه 44 انتهاكا آخر منها 20 بمحافظة إدلب، و11 باللاذقية، و11 فى حماة، بالإضافة إلى انتهاكين اثنين فى محافظة حلب.
 
وأضاف البيان، أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ إجمالا 2207 عمليات إنسانية.
 

روسيا

سوريا

عمليات عسكريه

ادلب

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