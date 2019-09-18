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الحكومة توافق على منحة بـ940 ألف يورو لبرنامج تجديد القاطرات نقل البضائع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:58 ص
الحكومة توافق على منحة بـ940 ألف يورو لبرنامج تجديد القاطرات نقل البضائع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو.
 
 
وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة، تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
 
 

البنك الاوروبى

اعادة التعمير

السكة الحديد

الحكومة

اجتماع الحكومة

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