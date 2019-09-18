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الجيش اللبنانى يحبط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:04 م
الجيش اللبنانى يحبط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر مهاجرين ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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أحبطت القوات البحرية اللبنانية محاولة للهجرة غير الشرعية عبر المياه الإقليمية اللبنانية من جهة السواحل الشمالية، حيث تمكنت من ضبط مركب يقل على متنه 41 شخصًا من الجنسيتين اللبنانية والسورية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى -فى بيان اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية أوقفت المركب على بعد 15 ميلًا بحريًا من الشاطئ اللبنانى الممتد من بلدتى (أنفة والقلمون) شمالى البلاد، وذلك أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وأشارت إلى أن المركب كان يضم 17 رجلًا و14 امرأة و10 أطفال من الجنسيتين اللبنانية والسورية، وأنه جرى إحالتهم إلى القضاء المختص.

يشار إلى أن القوات البحرية بالجيش اللبنانى وأجهزة الأمن اللبنانية تحبط تباعًا عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر، يقوم بها مهربون وكذلك شبكات للإتجار فى البشر باتجاه قبرص والشواطئ الأوروبية.

 


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