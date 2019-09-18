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التعليم: الإبقاء على زى المدارس الدولية الحكومية وعدم تغييره إلا بعد 5 سنوات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:49 ص
التعليم: الإبقاء على زى المدارس الدولية الحكومية وعدم تغييره إلا بعد 5 سنوات الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قرر الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء تكليف أشرف رفاعى مدير مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، الذى كان مكلفا بإدارة ملف المدارس الدولية الحكومية، التى دخلت الخدمة خلال العامين الدراسيين الماضى والحالى، وتكليف حسن عبد المنعم جبر بدلا منه.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أنه تم التنبيه على إبقاء على الزى المدرسى للعام الدراسى الماضى ليتم استخدامة خلال العام الدراسى الحالى ولا يتم تغييره إلا بعد مرور 5 سنوات، طبقا لما نظمته القرارات الوزارية.
 
وشدد رئيس القطاع على عدم قبول أى تبرعات من أولياء الأمور تحت أى مسمى ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
 
كان أولياء الأمور أعلنوا تضررهم من تغيير الزى المدرسى بعد أن قاموا بشرائه بمبلغ 2420 جنيها، الذى صدر قرارا بإلغائه على مستوى الـ 10 مدارس الرسمية الدولية فى 9 محافظات.
 
وأوضح رئيس القطاع أن من تعاقد مع الشركة الموردة الزى سيتحمل الشرط الجزائى وليس أولياء الأمور.
 

التربية والتعليم

المدارس الدولية الحكومية

الزى المدرسى

تغيير الزى المدرسى فى المدارس

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