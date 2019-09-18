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التصريح بدفن سوادنى ألقاه شقيقه من الطابق الخامس بسبب هاتف محمول

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:12 م
التصريح بدفن سوادنى ألقاه شقيقه من الطابق الخامس بسبب هاتف محمول جثة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خلفية رئيس النيابة، بدفن جثة سوانى لقى مصرعه بعد إلقائه من الطابق الخامس، على يد شقيقه بسبب خلافات على هاتف محمول، بمنطقة المرج، وإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.
 
وكشفت تحريات رجال المباحث الاولية، عن قيام المتهم "كوفى.م"، 23 سنه، بقتل شقيقه "أوديون.م"، 25 سنة، بمساعدة صديقه «ماساى.أ»، 22 سنه، بسبب سرقة المجنى عليه هاتف الجانى، للحصول على صور ورقم شخصى خاص بفتاة.
 
وخلال التحقيقات أقر المتهم بتعديه على شقيقة بالضرب ثم ألقاه بمساعدة صديقة من الطابق الخامس.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بدفن جثة المجنى عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

مقتل سودانى

سرقة هاتف

الطابق الخامس

على يد شقيقه

قسم المرج

جرائم الاشقاء

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