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التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة فتاة أكتوبر..وأزمة نفسية سبب انتحارها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:30 ص
التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة فتاة أكتوبر..وأزمة نفسية سبب انتحارها جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى العثور على جثة فتاة داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وتوصلت التحريات إلى أن أزمة نفسية دفعتها للانتحار بشنق نفسها.

بسؤال أفراد أسرتها، أكدوا لرجال المباحث، أنهم لا يشتبهون في الوفاة جنائيا، وأن ابنتهم كانت تعانى من حالة نفسية سيئة، دفعتها للانتحار.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ قرار النيابة بتشريحها، استلم أفراد أسرتها جثتها ودفنه.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من عمرها، داخل مسكنها.

انتقل الرائد محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن الفتاة شنقت نفسها لمعاناتها من حالة نفسية سيئة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 


مديرية أمن الجيزة

قسم السادس من اكتوبر

جثة فتاة

العثور على جثة فتاة فى اكتوبر

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