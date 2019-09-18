الأمن الروسى يعتقل داعشيا خطط لعمل إرهابى فى داغستان

موسكو (أ ش أ)

اعتقل الأمن الروسى أحد أنصار تنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابى ضد رجال الأمن والمسؤولين المحليين فى جمهورية داغستان.

وقال مصدر فى المركز الإعلامى التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية اليوم الأربعاء - "تحققنا من أن الموقوف يحمل الجنسية الروسية، وهو من مواليد عام 2000، وبات من مناصرى تنظيم (داعش) الإرهابي، منذ أغسطس 2019، وخطط لاستهداف عناصر مؤسسات القوة والمسؤولين المحليين فى الجمهورية بهجمات إرهابية".

وأشار المصدر إلى أنه تم اعتقال هذا الشاب خلال تنفيذ رجال المخابرات الروسية عمليات بحث وتحقيق ميدانية فى منطقة تاروموفسكى فى جمهورية داغستان، حيث أوقفه رجال الأمن وصادروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار.