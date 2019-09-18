سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة والصليب الأحمر يناشدان أطراف النزاعات المسلحة دفع القتال خارج المناطق المأهولة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:13 م
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يناشدان أطراف النزاعات المسلحة دفع القتال خارج المناطق المأهولة حرب أهلية -أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، جميع أطراف النزعات المسلحة الاستعانة باستراتيجيات وتكتيكات يمكنها أن تدفع الأعمال القتالية خارج المناطق المأهولة بالسكان، فى محاولة للحد من القتال فى المناطق الحضرية، كما حثا الأطراف على السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة.

وناشد المسؤولان الدوليان، فى بيان، اليوم الأربعاء، فى جنيف، الدول كذلك اعتماد سياسات وممارسات من شأنها تعزيز حماية المدنيين عندما تشن الحرب فى المناطق المأهولة بالسكان، بما فى ذلك السياسات والممارسات، لتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التى لها تأثير واسع النطاق بسبب زيادة احتمالات وقوع الأثار العشوائية من جرائها.

وأشار جوتيريش وماورير إلى أن الحروب التى تدور فى المدن يعانى من تبعاتها حاليا ما يصل إلى 50 مليون شخص.

ودعا البيان الدول وجميع أطراف النزاع المسلح تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التى تحدث أثارا واسعة النطاق فى المناطق المأهولة بالسكان، وقالا إنه فى الوقت الذى يتحول فيه العالم إلى شكل الحياة الحضرية فإن النزاعات المسلحة تزحف نحوها كذلك، وأشارا إلى أنه عندما تتعرض المدن للقصف والتفجيرات، سواء عن طريق الضربات الجوية أو الصواريخ أو المدفعية أو أجهزة التفجير يدوية الصنع، فإن المدنيين يتحملون العبء الأكبر حيث الغالبية العظمى من الضحايا من المدنيين بأكثر من 90 %.

ولفت المسؤولان الدوليان إلى أهمية أن تدرك أطراف النزاع التمييز بين أساليب القتال المتبعة فى المناطق المأهولة بالسكان وساحات المعارك المفتوحة كما يجب أن يدركوا أن استخدام أسلحة متفجرة ذات أثار واسعة النطاق في المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين يعرض المدنيين بشدة لخطر وقوع ضرر عشوائى عليهم، إضافة إلى أن الدمار الهائل الناجم عن النزاعات المسلحة فى المدن يمكن أن يعيد مؤشرات التنمية إلى الوراء لسنوات، وحتى لعقود.

وشدد جوتيريش وماورير، على أن أوجه الضعف المتأصلة للمدنيين الذين يعيشون فى المناطق المأهولة تحتم على الدول إعادة تقييم خياراتها للأسلحة المستخدمة والأساليب المتبعة، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين وكذلك إعداد قواتها المسلحة وتجهيزها وتدريبها بشكل كاف لهذا الغرض، كما أكدا أنه على الدول أيضا ممارسة نفوذها على شركائها وأطراف النزاع الأخرى التى تدعمها، بغية تحقيق هذه الغاية وإدراج حماية المدنيين ضمن أولوياتها الاستراتيجية أثناء تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها.

ورحب المسؤولان بمبادرات تعزيز الحماية المدنية فى النزاعات المسلحة وأعربا عن دعمهما لجهود الدول فى وضع إعلان سياسي باعتبار ذلك خطوة أولى بجانب قيود مناسبة ومعايير مشتركة وسياسات عملية تتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنسانى المتعلقة باستخدام الأسلحة المتفجرة فى المناطق المأهولة بالسكان، وأكدا تشجيعهما للدول على فرض قيود على استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة فى المناطق المأهولة بالسكان.


الامم المتحده

الصليب الاحمر

الحروب الاهليه

الصراعات المسلحه

مناطق نزاع

مناطق حرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للمرة الأولى منذ 10 سنوات..نتنياهو يغيب عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:59 م

هجمات أرامكو تثير القلق فى الأمم المتحدة.. مصدر أممى لليوم السابع: مخاوف بشأن فرص التسوية السياسية فى اليمن.. المبعوث الخاص يحذر من انفجار إقليمى.. والسفيرة الأمريكية: 80% من السكان بحاجة للمساعدات الإنسانية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:30 م

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:57 م

روحانى قد يلغى زيارته للأمم المتحدة إذا لم تصدر التأشيرات الأمريكية قريبا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة